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Скрипт берущий данные XML, сохраняющий и выдающий на сайте
Скрипт берущий данные XML, сохраняющий и выдающий на сайте
Скрипт - из промо XML должен брать, сохранять, выдавать
Любые XML предоставлю исполнителю после выбора.
1. Пояснение.
Имеются промо - партнёрские XML специально подготовленные для использования в рамках партнёрской программы, то есть для того, что Вы будете делать.
Формат XML -
В xml имеются соответственно - фото, и текстовые данные о пользователе и его анкеты. Сколько данных в одном XML в день может быть не известно, так как автоматически создаются.
Партнёрская система может выдавать разную информацию с данными - фото, данные, ифнормация.
2. Описание к требуемому скрипту.
Часть скрипта первая - сбор и сохранение.
Скрипту даются к примеру 1- 3 разные XML ссылки - по моему желанию, максимум до 5.
Скрипт должен взять соответственно:
фото и другие имеющиеся данные, какие-то текстовые данные могут отсутствовать и их заменяем пустым местом, фото должно быть.
Важно - чтобы скрипт брал только данные с существующими фото, если ссылка на фото есть, то скрипт должен проверить есть ли по ней фото, если нет пропускаем этот блок в XML и проверяем следующий блок с данными, без выдачи ошибок, найдя существующее по ссылке фото забираем его и к нему всё данные, если какие-то отсутствуют, то заменяем их пустым местом, а остальные берём.
Количество фото которые нужно собрать с соответствующими данными должно задаваться вручную. Например мне нужно 30 фото с данными, то я пишу 30, а если 51, то 51. Но вдруг в заданных в скрипте - всех XML имеется всего 20 фото с данными, то у нас должен быть резервный xml из которого берём недостающие фото с данными, а если их не хватает берем по кругу сначала до заполнения нужного количества.
В это время все имеющиеся Фото сохраняются в папку, а все соответствующие фоткам данные в соответствующий файл - можно общий с разделителями и указателями для скрипта путями.
Скрипт должен сохранять только существующие фото с их данными и не создавать ошибок при отсутствии фотки или сбое при работе и не терять порядок сохранения фото и данных.
В общем должен следить за порядком сохранения и порядком существования фоток с соответствующими данными. Такого быть не должно, чтобы фотки не было где либо, а данные были. Просто в партнёрском XML некоторые фотки имеют ссылки , но по ссылкам их нет.
Сохранив и проверив все данные одна часть работы выполнена. Далее,
должен быть файл который будет это делать для нужной папки принадлежащей одной странице.
К примеру, в скрипте задаём для какой страниц нам нужно собрать данные.
Если скрипт запускается через какое-то время снова, то старые данные с фото должны удалиться, а вместо них записаться новые в том количестве в котором мы укажем ему в начале.
Также нужно чтобы этот скрипт можно было использовать и в других папках сайта вручную или как. для сбора по другим XML.
Например мы собрали данные с фото для главной, а также установили скрипт в дургоую папку - stranica1/ с новыми XML он должен при каких-то ручных изменениях или так собирать и для этой папки и если установить его в эту stranica2/ то и в эту. Во сколько хочу во столько чтобы и смог поставить и для каждой он собирал бы свои данные с фото по общей схеме и также удалял при новых данных с фото.
Для каждой папке-странице должно быть своё место хранения сохраненных данных, находящееся в ней. То есть у каждой своё.
Желательно сделать дополнение в котором будем указывать в скольких папках у нас есть скрипт и их данные нужно обновить. Это будем запускать в CRON или вручную, по желанию. Чтобы при исполнение этого файла скрипты во всех этих папках выполнили свою работу.
Общая цель мы указываем в скрытом файле адреса папок где есть наш скрипт с разными XML(они в каждой папке вручную впишутся в каждый скрипт) и при запуске этого файла скрипт обновит все данные по схеме в каждой папке.
Часть скрипта вторая - вывод сохранённых данных в нужных местах.
Скрипт вывода сохранённых данных.
Выводим сохранённые данные.
У нас будет от 1 до 10 страниц и на каждой должны выдаваться по 30 фоток (должна иметься возможность изменять это значение)
В ряд по 6 фоток и будет 5 рядов (должна иметься возможность изменять это значение).
не забывайте у нас для каждой страницы своя группа разных XML.
Под каждой или над каждой фоткой должна быть часть информации - имя человека соответствующее фотке.
Дизайн делать НЕ нужно, но скрипт выдачи должен иметь возможность вставляться в адаптивный дизайн, то есть одно фото в один div.
скрипт выдачи одного фото и имени под фото....
скрипт выдачи второго фото и имени под фотои т.д. размер фото буду менять в CSS. То есть на странице они не большие.
При нажатии на фото мы должны попадать на соответствующую страницу - дополнительную папку в той папке где данные , с подробной информацией , там будет фото и с помощью CSS будет увеличено, а справа будет информация в тэгах H и P и ссылка на страницу анкеты. Имя сайта мы меняем на тот который в списке. В списке будет от 1 до трех доменов - изменяемо мною. То есть домены меняем, а то что после оставляем. Эта информация должна выводиться в подпапке соответствующей папки.
Если скрипт по первому шагу обновит данные то уже будут показываться новые по той же схеме и так далее.
Ниже выводим группу из случайных фото с именами, как на основной странице только в 2 ряда по 6 фото в том же адаптивном дизайне.
Дизайн делать не нужно, Вам нужно сделать так чтобы я мог вставлять вручную все выводы в свой дизайн, куда мне нужно.
Порядок сбора для каждой страницы Вы сами придумываете, но должно быть так, чтобы если мне нужно 6 или 1 страница и то количество фоток для вывода, которое я хочу. Собирать он может их все из XML исодя из заданного числа для каждой страницы. У каждой страницы XML будут разные.
Плюс Вы вносите защиту от взлома и от атак на скрипт с помощью знакомых Вам способам.
Предложения и замечания принимаются! В общем суть того, что мне нужно я объяснил. Тонкости по специфике Вы как специалист предлагайте, пожалуйста сами.
Также пожалуйста комментируйте скрипт.
Демонстрацию Вы проводите у себя на хостинге, после оговариваем расчет и проверку у меня.
Скрипт должен работать на самых убогих Shared хостингах.
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