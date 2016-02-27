Написать скрипт генерации rss

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Закрыт3 заявки110 просмотров

На php с готовой базы.

rss должно генериться как у wordpress

PHPWordPress
9 лет назад
stufently
Роман 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров