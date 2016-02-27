Нужно решить проблему - убрать лимиты с кошельков webmoney настроенных на основной сайт swapo.ru https://passport.webmoney.ru/asp/certview.asp?wmid=194661714652 . Проблема заключается в том , что для того что бы отключили лимиты , сайт нужно зарегистрировать в каталоге Мегасток ...
Написать скрипт генерации rss
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