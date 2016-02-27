Необходимо дописать меню сайта

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Тематика сайта "Все о создание сайта"

Меню начато есть около 150 пунктов меню... Необходимо доработать его как минимум до 500...

Автор обязан хорошо разбираться в данной теме и уметь работать с директом... 

Сам сайт посещаю редко, так как работаю сразу на нескольких биржах... 

9 лет назад
Bezlikii114
Роман 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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