Нужно сделать проверку файла на md5file через запрос на другой сайт.

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки125 просмотров

Нужно сделать проверку файла на md5file через запрос на другой сайт.

Есть файл test.php 

Его нужно проверять на md5file, но он лежит на удаленном сервере.

Пример таков: 

    $contents = file_get_contents('https://server-sibiri.ru/1.php');

    $md5file = md5($contents);

    echo $md5file;

?>

Только по чему то не работает... 

9 лет назад
skeyplay
Сергей 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 отзывов(-3)

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Нет заявок фрилансеров

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