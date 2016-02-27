Есть сайт , к нему требуется написать бота для Телеграмм. Пример : meduza.io/ Нужно так же несколько ботов-новостных фидов (10-15), поиск по словам. Пишите сроки и стоимость.
Нужно сделать проверку файла на md5file через запрос на другой сайт.
Нужно сделать проверку файла на md5file через запрос на другой сайт.
Есть файл test.php
Его нужно проверять на md5file, но он лежит на удаленном сервере.
Пример таков:
$contents = file_get_contents('https://server-sibiri.ru/1.php');
$md5file = md5($contents);
echo $md5file;
?>
Только по чему то не работает...
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