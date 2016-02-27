Нужно сделать проверку файла на md5file через запрос на другой сайт.

Есть файл test.php

Его нужно проверять на md5file, но он лежит на удаленном сервере.

Пример таков:

$contents = file_get_contents('https://server-sibiri.ru/1.php');

$md5file = md5($contents);

echo $md5file;

?>

Только по чему то не работает...