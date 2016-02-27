Плагин для joomla

Плагин расшаривания контента на сайте и возможности передать его в соц сеть или отправить по почте (конкретный выделенный участок текста, конкретное фото, видео и т.д.) Как вот здесь http://uptolike.ru/widgets/pic-share.html (при выделении текста всплывает кнопка ПОДЕЛИТЬСЯ, при наведении на фото всплывают иконки соц сетей). При отправке письма, в настройках должен быть выбор отправки с сайта или с устройства пользователя.