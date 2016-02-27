Требуется оформить существующий код в плагин для Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки112 просмотров

Привет 

нужно оформить код в плагин для вордпреса и немного дописать функционал 

Прошу задать свои вопросы в комментариях,  а так же оценить по времени и срокам 

техническое задание на разработку плагина: 

============================================ 

1. при установке плагин добавляет пункт меню в Настройки -> SEO Перелинковка 

2.  среда настройки параметров 

хранение настроек плагина (не создавать доп таблицы, понять как хранятся настройки в базе 

[V] маскировать внешние ссылки 

за исключением – МЕМО поле в котором каждый фильтр с новой строки 

[V] маскировать внутренние ссылки в которых в URL содержится   

МЕМО – поле (каждое с новой строки) 

[V] маскировать внутренние ссылки, которые содержат следующие классы (class=..) 

[V] маскировать ссылки с rel=nofollow (во всех вариантах) 

    rel='nofollow', rel=«nofollow», rel=nofollow 

[V] маскировать ссылки, которые находятся внутри блока  

     или  

 

технология реализации:  

=========================== 

это просто сделать через фильтры add_filter  

который позволит обработать выдачу html до того как она будет отправлена юзеру  

оптимально реализация через регулярные выражения  

сейчас это сделано просто в виде функции для отдельного сайта в файле functions.php 

======================= 

// ************************************************** ******* 

// замена внешних ссылок на  

// после того как страница отдается, все спаны с этим классом заменяются обратно на ссылки 

// но уже не будут видны поисковикам 

// страница на которой тренировался 

// view-source:lifeha.ru/youtube/skolko-... 

// ************************************************** ******* 

function remove_extenal_links($content) { 

     

    // находим все ссылки которые не ведут на текущих домен 

    // !!! + TODO 

    //  скрываем все ссылки на сокращатель lifeha.ru/go/.. – нужно разобраться с регуляркой 

    // неработающий пример: |lifeha.ru/go/.*

    // проблема если в тексте ссылки тег
 

    // СМ строка 300: view-source:lifeha.ru/youtube/skolko-... 

     

    $host = strtr($_SERVER['HTTP_HOST'], array('.' => '.')); 

    

    // TODO 

    // Известные проблемы:  

    // !!! не заменяет ссылку если href в одинарных кавычках 

    // пример – 192 view-source:lifeha.ru/vkontakte/kak-z... 

    // !!! не заменяет ссылки внутри плагина видеогалереи (не понял когда он отрабатывает)) 

     

    // правильное выражение которое лихо заменяет все внешние ссылк     

    //$pattern = '/]*?)>(.*?|[^a]*?)/i' ; 

     

    $pattern = "/]*?)>([sS.]*?)/i"; 

    $replace = "$5" ;     

    $content = preg_replace($pattern, $replace, $content); 

     

    // скрываем все ссылки lifeha.ru/go вторым проходом 

    $pattern = '/]*?)>([sS.]*?)/i'; 

    $replace = "$6 ";     

    $content = preg_replace($pattern, $replace, $content); 

     

    return $content; 

// важно поставил приоритет – после того как отработают все с приоритетами 10(по умолчанию) 

add_filter ('the_content', 'remove_extenal_links',11); 

add_filter ('the_excerpt', 'remove_extenal_links',11); 

add_filter ('get_comment_author_link', 'remove_extenal_links',11); 

HTMLJavaScriptWordPress
9 лет назад
oksanamerkulova
Оксана 
44 года
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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