Требуется оформить существующий код в плагин для Wordpress

Привет

нужно оформить код в плагин для вордпреса и немного дописать функционал

Прошу задать свои вопросы в комментариях, а так же оценить по времени и срокам

техническое задание на разработку плагина:

============================================

1. при установке плагин добавляет пункт меню в Настройки -> SEO Перелинковка

2. среда настройки параметров

хранение настроек плагина (не создавать доп таблицы, понять как хранятся настройки в базе

[V] маскировать внешние ссылки

за исключением – МЕМО поле в котором каждый фильтр с новой строки

[V] маскировать внутренние ссылки в которых в URL содержится

МЕМО – поле (каждое с новой строки)

[V] маскировать внутренние ссылки, которые содержат следующие классы (class=..)

[V] маскировать ссылки с rel=nofollow (во всех вариантах)

rel='nofollow', rel=«nofollow», rel=nofollow

[V] маскировать ссылки, которые находятся внутри блока

или

технология реализации:

===========================

это просто сделать через фильтры add_filter

который позволит обработать выдачу html до того как она будет отправлена юзеру

оптимально реализация через регулярные выражения

сейчас это сделано просто в виде функции для отдельного сайта в файле functions.php

=======================

// ************************************************** *******

// замена внешних ссылок на

// после того как страница отдается, все спаны с этим классом заменяются обратно на ссылки

// но уже не будут видны поисковикам

// страница на которой тренировался

// view-source:lifeha.ru/youtube/skolko-...

// ************************************************** *******

function remove_extenal_links($content) {

// находим все ссылки которые не ведут на текущих домен

// !!! + TODO

// скрываем все ссылки на сокращатель lifeha.ru/go/.. – нужно разобраться с регуляркой

// неработающий пример: |lifeha.ru/go/.*?

// проблема если в тексте ссылки тег



// СМ строка 300: view-source:lifeha.ru/youtube/skolko-...

$host = strtr($_SERVER['HTTP_HOST'], array('.' => '.'));

// TODO

// Известные проблемы:

// !!! не заменяет ссылку если href в одинарных кавычках

// пример – 192 view-source:lifeha.ru/vkontakte/kak-z...

// !!! не заменяет ссылки внутри плагина видеогалереи (не понял когда он отрабатывает))

// правильное выражение которое лихо заменяет все внешние ссылк

//$pattern = '/]*?)>(.*?|[^a]*?)/i' ;

$pattern = "/]*?)>([sS.]*?)/i";

$replace = "$5" ;

$content = preg_replace($pattern, $replace, $content);

// скрываем все ссылки lifeha.ru/go вторым проходом

$pattern = '/]*?)>([sS.]*?)/i';

$replace = "$6 ";

$content = preg_replace($pattern, $replace, $content);

return $content;

}

// важно поставил приоритет – после того как отработают все с приоритетами 10(по умолчанию)

add_filter ('the_content', 'remove_extenal_links',11);

add_filter ('the_excerpt', 'remove_extenal_links',11);

add_filter ('get_comment_author_link', 'remove_extenal_links',11);