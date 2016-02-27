Вынести html-слайдер в js

Необходимо текущий слайдер вынести из tpl шаблона в файл js. Сделать его отдельной самостоятельной функцией, которая будет запускаться строго по требованию (по onklick). Без такого требования/запуска слайдер запускаться не должен (соответственно, не должен загружать в html-код свои фотографии).

В js-функцию будущего слайдера добавить процесс проверки flash у клиента. Т.е. слайдер должен запускаться по требованию, которое появляется/выводится при отсутствии flash у клиента. Логичнее написать наоборот: функция слайдера проверяет наличия flash, и если его нет - выводит кнопку "см. фото", а по ней (onklick) - уже запуск самого слайдера.

Сам скрипт проверки на наличие flash и библиотека готовы/имеются.

Сроки "не горят", на выбор исполнителя. Предпочтение отдается наименьшей цене. Оплата - по факту готовности (Яденьги, карта сбера, R-вебмани).