Плагин webmoney

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Завершен2 заявки171 просмотр

Здравствуйте, надо написать плагин оплаты WEBMONEY для модуля joomla dj-classifieds. Сейчас у меня стоит robokassa но надо именно webmoney 

Joomla
9 лет назад
vampstar
Виталий 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

belom88
Виктор 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$80
10 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

belom88
Виктор 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад