Натянуть на joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки163 просмотра

Дизайн сверстан, надо натянуть к пн. 

Оплата по факту

сверстанный дизайн по ссылкам

 http://balkon-pod-kluch54.ru/1//internal.html http://balkon-pod-kluch54.ru/1/main.html

Joomla
9 лет назад
qwerti_ru
47 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров