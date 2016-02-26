Доработка формы заказа обратного звонка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки165 просмотров

Форма работает на Chrome, IE и  не работает под IOS. необходимо довести до ума. Сайт energo-orbita.ru Не работают зеленые кнопки.

iOS
9 лет назад
pps1975
Павел 
49 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров