Здравствуйте! Нужно доработать подключение системы PAYU к сайту. Откликайтесь, пожалуйста те, кто знает и имеет опыт работы с этой системой. Проблема следующая: Некорректно работает адрес для приёма IPN уведомлений. ...
Доработка формы заказа обратного звонка
Форма работает на Chrome, IE и не работает под IOS. необходимо довести до ума. Сайт energo-orbita.ru Не работают зеленые кнопки.
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