Сайт energo-orbita.ru На телефонах ios, android отображение формы обратной связи при нажатии на кнопки происходит не стабильно. Для перехода требуется несколько раз нажать на кнопку. Необходимо отладить
- HTML-верстка6 заявокЗакрыт5 лет назад
Доработать скрипт, чтобы форма отправки сообщений не позволяла отправить сообщение при незаполненных полях со всех браузеров. Сайт energo-orbita.ru. Какая форма и в каком браузере это допускает - не выявлено (периодически приходят пустые сообщения)Завершен7 лет назад
- $25
Адаптировать сайт energo-orbita.ru (html) под мобильную версиюЗавершен7 лет назад
Исправить форму обратного звонка php - форма не возвращает на indexВеб-программирование11 заявокЗакрыт8 лет назад
Форма работает на Chrome, IE и не работает под IOS. необходимо довести до ума. Сайт energo-orbita.ru Не работают зеленые кнопки.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть рабочая форма JS на сайте html. Есть кнопка css. Есть руководство с сайта: любому объекту, который должен по клику показывать или скрывать форму, добавляйте аргумент: class="callme_viewform" Нужно привязать эту новую кнопку к этой форме.Завершен8 лет назад