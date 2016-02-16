pps1975

Павел Пунтусов pps1975

 
48 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
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Отзывы фрилансеров
daniil_zax
29 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Доработка скрипта
Все отлично. Четкое задание. Моментальная оплата.
Проект занял минут 30-40, Даниил сделал все онлайн, общение через скайп. Очень доволен. Рекомендую
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Flopsi
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Адаптация сайта под мобильную версию
Отличный заказчик с четким пониманием, что необходимо сделать. Все время на связи. Оплата сразу после сдачи работы. Только положительные впечатления. Рекомендую!
Задача - адаптация сайта под разрешение мобильных устройств. Александр уложился в сроки, выполнил требуемую задачу. Вся коммуникация происходила в скайпе. Потребовалось только поставить задачу - 5минут и 20 минут на принятие работы на следующий день. Очень приятные впечатления от взаимодействия. Рекомендую.
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trollix
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
8 лет назад
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Павел ответственный и честный заказчик. Точное тз, заранее подготовленные доступы и практически молниеносная оплата. Рекомендую
Рекомендую. 5 минут заняло уточнение задания. 10мин - выполнение работы. 20мин - оплата с моей стороны, хотя старался быстрее.
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