Привязать новую кнопку к форме "заказ звонка"

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Завершен4 заявки121 просмотр

Есть рабочая форма JS на сайте html. Есть кнопка css. Есть руководство с сайта:  любому объекту, который должен по клику показывать или скрывать форму, добавляйте аргумент: class="callme_viewform"

Нужно привязать эту новую кнопку к этой форме.

CSSHTMLJavaScript
9 лет назад
pps1975
Павел 
49 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

trollix
38 лет
15 лет в сервисе
Был
9 дней назад
9 лет назад
$5
1 день
Рекомендую. 5 минут заняло уточнение задания. 10мин - выполнение работы. 20мин - оплата с моей стороны, хотя старался быстрее.
Павел ответственный и честный заказчик. Точное тз, заранее подготовленные доступы и практически молниеносная оплата. Рекомендую

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trollix
38 лет
15 лет в сервисе
Был
9 дней назад
9 лет назад