Сайт на движке wordpress. Прикрутить форму заявки, при нажатии на кнопку
Доработка webasyst shop script 6
Всем добрый день!
Необходимо сделать несколько доработок по webasyst shop script 6.
Ждем заявок!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Какой-то древний самописный движок на PHP. Нужно создать страницу на сайте "Обратная связь". На ней любой юзер должен иметь возможность написать нам что он думает о нас... то есть это будет и для жалоб ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Разработка Фильтра т3 в приложение от вас сроки и бюджетВеб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Кратко 1. Нужны блоки товаров из woocommerce каждой записи на сайте 2. В карточках товара сделать таблицу сравнения цен для партнерских ссылок. Подробности в лсВеб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Адрес сайта: noski-kolgotki.ru/ Замечания прикреплены. Начать работу сегодня. Интересует цена.Завершен9 лет назад
- $30
ТЗ в приложении. Сайт http://ehome.md/Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно реализовать потоковое видео с periscope на сайт, как это будет сделано либо плагином для cms, либо отдельным кодом решать вам. Где то встречал плагин для wp, не смог настроить, если сможете то хорошо. Предлагайте ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходимо скрипт, который 1) запросит номер и пароль и занесет их в базу 2) вывести таблицу номеров из первого пункта и возможностью выбирать отдельные номера, редактировать, присваивать статус (один ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Нужно реализация доработок согласно ТЗ на сайт. CMS Drupal. Сайт: http://www.f1-ukraine.com.ua/ Здесь вы можете видеть ТЗ: https://dropmefiles.com/CKEcz Нужно сделать 1 и 2 ...Завершен9 лет назад
- $9
Есть действующий игровой проект, с прикрученными сервисами оплаты. Нужно добавить оплату через Робокассу. Аккаунт в Робокассе имеется. Необходимые документы загружены. В данный момент подана заявка на активацию созданного магазина. На сайте, на странице ...Завершен9 лет назад