В интернет магазин подарков, требуется на удаленную работу веб-программист. Основаня задача создание новых модулей или правка уже существующего кода на Joomla и Virtuemart. Отзывы направлятйте на почту или в скайп. ...
PHP скрипт по работе с удаленным сайтом
Необходимо скрипт, который
1) запросит номер и пароль и занесет их в базу
2) вывести таблицу номеров из первого пункта и возможностью выбирать отдельные номера, редактировать, присваивать статус (один из 3 заранее прописанных статуса) и удалять.
3) получить информацию об остатках на счету указанного номера.Для этого необходимо что бы скрипт заходил на личной кабинет билайн (my.beeline.ru/login.xhtml...
4) для выбранных в таблице номеров произвести активацию переадресаций в личном кабинете. Т.е. подключится к каждому номеру по очереди и сделать запрос на переадресацию для данного номера
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