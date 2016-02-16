PHP скрипт по работе с удаленным сайтом

Необходимо скрипт, который

1) запросит номер и пароль и занесет их в базу

2) вывести таблицу номеров из первого пункта и возможностью выбирать отдельные номера, редактировать, присваивать статус (один из 3 заранее прописанных статуса) и удалять.

3) получить информацию об остатках на счету указанного номера.Для этого необходимо что бы скрипт заходил на личной кабинет билайн (my.beeline.ru/login.xhtml...

4) для выбранных в таблице номеров произвести активацию переадресаций в личном кабинете. Т.е. подключится к каждому номеру по очереди и сделать запрос на переадресацию для данного номера

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