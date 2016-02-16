PHP скрипт по работе с удаленным сайтом

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Закрыт4 заявки156 просмотров

Необходимо скрипт, который  

1) запросит номер и пароль и занесет их в базу 

2) вывести таблицу номеров из первого пункта и возможностью выбирать отдельные номера, редактировать, присваивать статус (один из 3 заранее прописанных статуса)  и удалять. 

3) получить информацию об остатках на счету указанного номера.Для этого необходимо что бы скрипт заходил на личной кабинет билайн (my.beeline.ru/login.xhtml...  

    

4) для выбранных в таблице номеров произвести активацию переадресаций в личном кабинете.  Т.е. подключится к каждому номеру по очереди и сделать запрос на переадресацию для данного номера  

  

Цена и сроки 

PHP
9 лет назад
westgr
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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