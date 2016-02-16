Полуавтоматический обменный пункт (под ключ)

Требуется создать полуавтоматический обменный пункт на платформе WordPress с простым дизайном в идеале как в примере (пример: http://exmak.com/), пример можно взять за основу!

Обменник должен работать с WebMoney, Qiwi, Яндекс Деньги, и возможность добавлять разные варианты обмена.

Также должна быть система лояльности, реферальная программа, система скидок на обмен, регистрация пользователей.

Нужен похожий сайт на http://exmak.com/