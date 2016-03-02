Перед согласием на выполнение задания, прошу внимательно ознакомиться с тематикой сайта. Что необходимо сделать: 1. На главной странице, на странице "О сайте" и на странице "Рулетка" в разных браузерах едет текст- необходимо ...
Сделать обновление сообщений на ajax или другим иным способом.
Сделать обновление сообщений на ajax или другим иным способом.
Есть система тикетов (общение тех поддержи с клиентом)
Надо сделать так что бы при отправки сообщения от клиента на странице сотрудника тех поддержки появлялось сообщение без отправки сообщений, что то похожее на чат.
Нужно сделать качественно с умом что бы не нагружать базу.
Сам код на PHP + ajax
Выбранный исполнитель
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