Сделать обновление сообщений на ajax или другим иным способом.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки145 просмотров

Сделать обновление сообщений на ajax или другим иным способом.

Есть система тикетов (общение тех поддержи с клиентом)

Надо сделать так что бы при отправки сообщения от клиента на странице сотрудника тех поддержки появлялось сообщение без отправки сообщений, что то похожее на чат.

Нужно сделать качественно с умом что бы не нагружать базу. 

Сам код на PHP + ajax 

AJAXPHP
9 лет назад
skeyplay
Сергей 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$10
1 день
Очень хороший специалист в плане веб программирования. Рекомендую с ним работать!
Некоторые задержки с оплатой, но не критично

Заявки фрилансеров

balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад