Сделать обновление сообщений на ajax или другим иным способом.

Есть система тикетов (общение тех поддержи с клиентом)

Надо сделать так что бы при отправки сообщения от клиента на странице сотрудника тех поддержки появлялось сообщение без отправки сообщений, что то похожее на чат.

Нужно сделать качественно с умом что бы не нагружать базу.

Сам код на PHP + ajax