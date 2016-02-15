Сайт - овпенкард. Сайт обновлен. Необходимо произвести переадресацию редиректами некоторых не существующих страниц на новые - 8шт
Настройка мультисайт функции на вордпресс
есть сайт с включенной функцией мультисайт, но она почему то не работает нужен спец, который хорошо знает, эту функцию, что бы поправить.
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