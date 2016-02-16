Сайт Drupal-7 с формой поиска (фильтрации).

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Завершен1 заявка145 просмотров

Сайт с формой поиска (фильтрации).

Фильтрация и вывод результатов осуществляются с помощью views.

Ввод критериев поиска происходит с помощью кастомной формы.

В кастомной форме есть поле "Объем двигателя" куда вводятся десятичные числа.

Задача

Требуется, чтобы при вводе некоторого значения в поле "объем двигателя" кастомной формы, вьювс искал + - 0.1 от введенного значения.

Например. Пользователь ввел "объем двигателя" 3.0. Вьювс ему должен выдать модели с двигателями от 2.9 до 3.1. Пользователь ввел 3.4. Вьювс ему должен выдать модели с двигателями от 3.3 до 3.5 и т.д.

Задавайте вопросы.

Пишите ориентировочную цену.

У оставивших сообщение "обращайтесь сделаю" и в таком духе, шансы получить эту работу стремятся к нулю.

Drupal
9 лет назад
Nattusia
Наталья 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

SYuri
45 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$10
1 день
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SYuri
45 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад