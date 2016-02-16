Сайт Drupal-7 с формой поиска (фильтрации).

Сайт с формой поиска (фильтрации).

Фильтрация и вывод результатов осуществляются с помощью views.

Ввод критериев поиска происходит с помощью кастомной формы.

В кастомной форме есть поле "Объем двигателя" куда вводятся десятичные числа.

Задача

Требуется, чтобы при вводе некоторого значения в поле "объем двигателя" кастомной формы, вьювс искал + - 0.1 от введенного значения.

Например. Пользователь ввел "объем двигателя" 3.0. Вьювс ему должен выдать модели с двигателями от 2.9 до 3.1. Пользователь ввел 3.4. Вьювс ему должен выдать модели с двигателями от 3.3 до 3.5 и т.д.

Задавайте вопросы.

Пишите ориентировочную цену.

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