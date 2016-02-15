Здравствуйте, нужно реализовать адаптировать сайт под мобильные устройства. 1 сайт
Дописать/исправить скрипт (mvc)
Добрый уважаемые фрилансеры
Собственно имеется простой движок магазина с github'a (mvc)
Нужно его доработать/исправить
1.Сделать страницу настроек администратору сайта (Заголовок сайта, контактный email, телефон, копирайт(футер) и др. информацию, с возможностью указать курс евро на сегодняшний день)
2. Сделать менеджер страниц с управлением категорий/подкатегорий страниц (к примеру есть категория хлебные изделия в ней может быть много страниц подобного рода http://localhost/hlebnie_izdelia/bulochki) url страницы указывается в ручную как в категориях так и при создании страниц (Страница главная в основной категории(index) http://localhost/index/home, страница в подкатегории http://localhost/hlebnie_izdelia/proizvodstvo/etap_1
3. Доработать/исправить вывод изображения при просмотре товара(на главной отображает, а на самой странице товара нет), добавить в панели администратора при добавление/редактирование товара указать валюту цены (То есть там где выбрано руб. при добавлении на сайте выводит "200 руб", где указано евро выводит "1400 руб. (14.94 Евро)" курс берется с sql с настроек магазина (пункт 1)
4. Исправить мелкие ошибки при разработке(которые попадутся)
Собственно сам движок: https://github.com/DooMsssDaY/mvc-shop.ru
Движок содержит комментарии, проблем возникнуть не должно, код понятный(логика тоже)
Прошу при написании функций/классов так же указывать комментарии за что он отвечает
Буду рад критики в процессе разработки от программиста
Работы предполагаю при желании на 2-3 часа
Оплата предпочтительна карта сбербанка(рассмотрю и другие варианты как wm)
Надеюсь найдется исполнитель с дальнейшим сотрудничеством для дописания данной системы под личные нужды
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Доброго дня. Нужна копия сайта Требования к выполнению: Структура сайта, шрифты, оформление - все аналогично. Движок: Joomla + joomshopping последней русской версии. Верстка: Фиксированая на 1024px, кросплатформенная. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Цель бота – бот будет передать вещи при покупки или продаже на сайте. Посмотреть как это работает можно на таких сайтах: csgo.tm, steambroker.com Бот будет использоваться на аналоговом сайте. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Просим разработать мобильную версию сайта www.newbrinks.ruВеб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1000
Добрый день, есть пхп проект форекс площадки, нужно сделать список изменений если Вы не боитесь чужого кода, имеете большой опыт с пхп и отлично владеете письменным английским. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Необходимо разработать личный кабинет для аутсорсинга бухгалтерии: Функционал: 1. Кабинет клиента 2. Кабинет админа 3. Общение внутри кабинетов (как електронная почта) 4. Уведомления о событиях в ЛК ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Хочу разобраться с интеграцией Ecommerce Google Analytics для сайта на Битриксе. Есть все необходимые коды и надо понять откуда брать необходимые для передачи поля и как в дальнейшем легко с этим справляться. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
- $40
Требуется поправить сайт, движок натянули, разбираться самостоятельно долго, желательно сегодня все правки внести... Движок WPВеб-программирование1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Нужно реализовать весь функционал, имеющийся в API: - создание комнат - создание участников и модераторов - вывод списка записей сессий для каждой комнаты - управление записями, комнатами и участниками (роли суперадминистратора, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
Документация на КЛАДР http://www.gnivc.ru/inf_provision/classifiers_reference/kladr/ Функционал: Подсказка при заполнении адреса. Запись адреса в элемент инфоблока с структурой согласно прилагаемого файлу. Периодическая проверка и обновление базы КЛАДР с сайта налоговой. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад