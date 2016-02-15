Дописать/исправить скрипт (mvc)

Добрый уважаемые фрилансеры

Собственно имеется простой движок магазина с github'a (mvc)

Нужно его доработать/исправить

1.Сделать страницу настроек администратору сайта (Заголовок сайта, контактный email, телефон, копирайт(футер) и др. информацию, с возможностью указать курс евро на сегодняшний день)

2. Сделать менеджер страниц с управлением категорий/подкатегорий страниц (к примеру есть категория хлебные изделия в ней может быть много страниц подобного рода http://localhost/hlebnie_izdelia/bulochki) url страницы указывается в ручную как в категориях так и при создании страниц (Страница главная в основной категории(index) http://localhost/index/home, страница в подкатегории http://localhost/hlebnie_izdelia/proizvodstvo/etap_1

3. Доработать/исправить вывод изображения при просмотре товара(на главной отображает, а на самой странице товара нет), добавить в панели администратора при добавление/редактирование товара указать валюту цены (То есть там где выбрано руб. при добавлении на сайте выводит "200 руб", где указано евро выводит "1400 руб. (14.94 Евро)" курс берется с sql с настроек магазина (пункт 1)

4. Исправить мелкие ошибки при разработке(которые попадутся)

Собственно сам движок: https://github.com/DooMsssDaY/mvc-shop.ru

Движок содержит комментарии, проблем возникнуть не должно, код понятный(логика тоже)

Прошу при написании функций/классов так же указывать комментарии за что он отвечает

Буду рад критики в процессе разработки от программиста

Работы предполагаю при желании на 2-3 часа

Оплата предпочтительна карта сбербанка(рассмотрю и другие варианты как wm)

Надеюсь найдется исполнитель с дальнейшим сотрудничеством для дописания данной системы под личные нужды