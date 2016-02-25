Копия сайта

Антон, огромное спасибо! Выполнено в срок, в соответствии с ТЗ. Многие фрилансеры сначала берут проект, а потом спрашивают: "что делаем?" - это не про Антона. К работе приступил, только после того, как выяснил все делали - это говорит о профессионализме! и знании своего дела! Часть работы выпала на 3-х дневные праздники, я думал как и все Антон будет отдыхать, но получал каждый вечер от него отчет - что было сделано и исправлено. В ходе работы не просил предоплат, не повышал стоимость и не придумывал какие то отмазки! Всегда на связи и готов ответить на все вопросы. Сделал все как надо! В общем я рад, что еще есть такие исполнители! С большим удовольствием буду обращаться вновь! Рекомендую работать всем!