Копия сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок207 просмотров

Доброго дня.

Нужна копия сайта 

Требования к выполнению:

Структура сайта, шрифты, оформление - все аналогично.

Движок: Joomlajoomshopping последней русской версии. 

Верстка: Фиксированая на 1024px, кросплатформенная.

PS: Тест на страницах и все товары вносить не нужно (достаточно 10 тестовых)

Пишите пожалуйста:

1. Стоимость в рублях РФ

2. Способ оплаты

3. Условия оплаты

4. Сроки реализации

5. Вопросы по проекту

Joomla
9 лет назад
_zheka_007
Евгений 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

o_as
35 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
9 лет назад
$120
5 дней
Антон, огромное спасибо! Выполнено в срок, в соответствии с ТЗ. Многие фрилансеры сначала берут проект, а потом спрашивают: "что делаем?" - это не про Антона. К работе приступил, только после того, как выяснил все делали - это говорит о профессионализме! и знании своего дела! Часть работы выпала на 3-х дневные праздники, я думал как и все Антон будет отдыхать, но получал каждый вечер от него отчет - что было сделано и исправлено. В ходе работы не просил предоплат, не повышал стоимость и не придумывал какие то отмазки! Всегда на связи и готов ответить на все вопросы. Сделал все как надо! В общем я рад, что еще есть такие исполнители! С большим удовольствием буду обращаться вновь! Рекомендую работать всем!
В ходе сотрудничества никаких вопросов не возникло. Очень хороший заказчик. Моментальная оплата!!! Спасибо за работу.

Заявки фрилансеров

o_as
35 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
9 лет назад