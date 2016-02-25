Приветствую! Необходимо доработать проект на Django/Python Для этого Вам потребуются: - уверенные знания Django/Python - хорошие знания SQL
Копия сайта
Доброго дня.
Нужна копия сайта
Требования к выполнению:
Структура сайта, шрифты, оформление - все аналогично.
Движок: Joomla + joomshopping последней русской версии.
Верстка: Фиксированая на 1024px, кросплатформенная.
PS: Тест на страницах и все товары вносить не нужно (достаточно 10 тестовых)
Пишите пожалуйста:
1. Стоимость в рублях РФ
2. Способ оплаты
3. Условия оплаты
4. Сроки реализации
5. Вопросы по проекту
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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