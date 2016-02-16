Скрипт удаления сообщений из группы ВК

Нужно написать скрипт на php, который через API VK, проверяет последние сообщения на стене группы и если встречает определенные ключевые слова, то удаляет их.

БД использовать не нужно, ключевые слова - перечисляем в массиве, лог - выводим на экран.

В идеале, хотелось бы еще автоматически блокировать пользователей, не знаю, можно ли это делать через api или нет.

Цель - борьба со спамерами.