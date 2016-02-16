Скрипт удаления сообщений из группы ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки169 просмотров

Нужно написать скрипт на php, который через API VK, проверяет последние сообщения на стене группы и если встречает определенные ключевые слова, то удаляет их.

БД использовать не нужно, ключевые слова - перечисляем в массиве, лог - выводим на экран.

В идеале, хотелось бы еще автоматически блокировать пользователей, не знаю, можно ли это делать через api или нет.

Цель - борьба со спамерами.

PHP
9 лет назад
Mario2002
Роман 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

meeks4
Роман 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
10 часов назад
9 лет назад
$15
2 дня
Роман, выполнил работу очень быстро, объяснил и показал через скайп как все настраивать. Спасибо!
Рекомендую к сотрудничеству! ТЗ поставлено грамотно.

Заявки фрилансеров

meeks4
Роман 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
10 часов назад
9 лет назад