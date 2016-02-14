Доработка форума phpbb

1. Перенести все темы с форума http://forum.rarib.ru PHPBB 3.0 на форум http://www.forum.azartinfo.ru PHPBB 3.1

2. Перенести с форума http://forum.rarib.ru на форум http://www.forum.azartinfo.ru

Шапку c Логотипом , Низ с Контактами и все Баннеры с Админкой управления Баннерами с нормальным отображением в браузерах и на мобилных устройствах.

С уважением, Алексей

10.000руб.