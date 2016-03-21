Необходимо доработать сайт Joomla+Virtuemart

Необходимо доработать сайт:

1. Сайт должен иметь тумблер выбора языка "Английский, Русский". Естественно все пункты должны аналогично отображаться и переключаться русский - английский. И тексты конечно.

2. Необходимо запустить virtuemart и доделать форму заказа. Пока достаточно того чтобы пользователи могли перемещать в корзину товары и отправлять заказ без оплаты. Такой заказ должен приходить на почту. Позже будет организована система оплаты.

3. Под слайдом вместо того что сейчас надо чтобы показывался случайный товар.

4. Справа под слайдом нужно видеть категории каталога

5. В подвале необходимо видеть дублер меню сверху и контактную информацию. Остального не надо.

6. Заполнить каталог товаров

В общем требуется причесать сайт. Привести в нормальное состояние. Убрать непонятные лишние тексты в joomla и virtuemart и в подвале. Сайт будет использоваться как каталог. То есть покупателям будет сообщаться адрес сайта. Они должны зайти, посмотреть фотки, накликать заказ и оформить его. Все должно быть просто и понятно. А оплаты пока на сайте не будет (повторяюсь).

Приветствуется Ваша инициативность. Главное от основного дизайна и размещения далеко не уходить. По пунктам меню тоже возможно что-то менять, так как во вложении к ТЗ прикладываю каталог и тексты. Оплата только по факту. Предоплаты не плачу никогда. Я, Тут как заказчик давно, ни кого не кидал и не собираюсь)