Граббер Google Play под Linux

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка145 просмотров

Доброго времени!

Необходимо написать скрипт/ПО Граббер Google Play маркета. 

Задача простая:

  • ПО получает ID приложения (напр. script com.viber.voip) (Id - Вайбера)
  • Скачивает в определеную папку apk файл
  • Результат выводит в консоль путь к файлу,
Желательно что бы был доступен следующий функционал:

  • Работа с прокси (Если прокси не рабочий записывать его в отдельный файл и использовать другой)
  • Работа с несколькими Google ID.
В заявке указывайте пожалуйста на чем будет написан скрипт, Срок, стоимость и вопросы (Если есть)

PS: Заявки без стоимости/сроков не будут рассмотрены 

Linux
9 лет назад
d1mon4ik
Дмитрий 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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