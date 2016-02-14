Граббер Google Play под Linux

Доброго времени!

Необходимо написать скрипт/ПО Граббер Google Play маркета.

Задача простая:

ПО получает ID приложения (напр. script com.viber.voip) (Id - Вайбера)

Скачивает в определеную папку apk файл

Результат выводит в консоль путь к файлу,

Желательно что бы был доступен следующий функционал:

Работа с прокси (Если прокси не рабочий записывать его в отдельный файл и использовать другой)

Работа с несколькими Google ID.

В заявке указывайте пожалуйста на чем будет написан скрипт, Срок, стоимость и вопросы (Если есть)

PS: Заявки без стоимости/сроков не будут рассмотрены