Сервис для продвижения в соц сетях.

На сайте будут переключающиеся табы, например такие http://pcvector.net/uploads/demo/scripts/tabs/animated_tabs/index.html Вместе с контентом, в неактивных вкладках (Вкладка 2, Вкладка 3) будут ифреймы со сторонними сайтами. При клике на Вкладка2, виден текст и один ...