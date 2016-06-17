Нужно реализовать мобильную версию сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок185 просмотров

Здравствуйте, нужно реализовать адаптировать сайт под мобильные устройства. 1 сайт

9 лет назад
bavard1992
Руслан 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад
$70
7 дней
Все очень понравилось! Советую!
Отличный заказчик. Понятное ТЗ, конструктивное общение, часто на связи, оплата без задержек. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад