Ищу разработчика для сайта. Сайт сверстан, необходимо запрограммировать. ТЗ во вложении ВАЖНО: 1. Сотрудничаю только напрямую с разработчиком, ни каких студий, руководителей проектов и пр. ...
Отладить работу калькулятора в корзине , сайт на opencart
Есть товар например кухня. Она состоит из различных модулей ( шкафы, фасады, пенал и т.д) , каждый со своей ценой.
При добавлении в корзину любого из этих модулей , автоматом попадает туда весь комплект .
А сделать нужно , чтоб каждый модуль можно было добавить по отдельности.
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