Отладить работу калькулятора в корзине , сайт на opencart

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Закрыт3 заявки107 просмотров

Есть товар например кухня. Она состоит из различных модулей ( шкафы, фасады, пенал и т.д) , каждый со своей ценой. 

При добавлении в корзину любого из этих модулей , автоматом попадает туда весь комплект . 

А сделать нужно , чтоб каждый модуль можно было добавить по отдельности. 

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Opencart
9 лет назад
damien77
Андрей 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров