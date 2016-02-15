Отладить работу калькулятора в корзине , сайт на opencart

Есть товар например кухня. Она состоит из различных модулей ( шкафы, фасады, пенал и т.д) , каждый со своей ценой.

При добавлении в корзину любого из этих модулей , автоматом попадает туда весь комплект .

А сделать нужно , чтоб каждый модуль можно было добавить по отдельности.

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