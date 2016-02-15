Правка верстки для мобильных устройств на boostrap

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Закрыт4 заявки140 просмотров

Лендинг, только первый экран, не корректно отображается на iPhone 6 и некоторых других устройствах. Необходимо подправить, оперативно! 

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9 лет назад
maXtoniK
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров