Сайт - овпенкард. Сайт обновлен. Необходимо произвести переадресацию редиректами некоторых не существующих страниц на новые - 8шт
Создать онлайн каталог с ипользованием html + php
Есть каталог продукции, страницы в JPG изображениях.
Нужно сделать каталог с оглавлением и страницы на которых будет подгружаться отображение страниц каталога.
То есть нужно оформить в виде HTML формате просмотр изображений с ссылочной навигацией.
Нужно реализовать управляемую логику каталога через код. То есть у нас есть например категория товаров, в ней 7 изображений.
К этой группе относится 7 изображений. Мы прописываем название (имя ссылки в оглавлении) и указываем диапазон имен файлов
которые должны отображаться на странице этой группы товаров.
Можно реализовать это через отдельный конфигурационный файл вида:
id1, Группа 1, 1-7
id1 - порядковый номер ссылки
Группа 1 - Текст ссылки, 1-7 диапазон файлов jpg из папки, которые должны подгружаться на страницу.
Стили оформления использовать нужно минимальные, что бы визуально смотрелся каталог приятно.
Остальные детали готов обсудить с исполнителем.
Жду предложений от программистов.
Выбранный исполнитель
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