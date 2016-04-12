Создать онлайн каталог с ипользованием html + php

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Завершен4 заявки168 просмотров

Есть каталог продукции, страницы в JPG изображениях.

Нужно сделать каталог с оглавлением и страницы на которых будет подгружаться отображение страниц каталога.

То есть нужно оформить в виде HTML формате просмотр изображений с ссылочной навигацией.

Нужно реализовать управляемую логику каталога через код. То есть у нас есть например категория товаров, в ней 7 изображений.

К этой группе относится 7 изображений. Мы прописываем название (имя ссылки в оглавлении) и указываем диапазон имен файлов

которые должны отображаться на странице этой группы товаров.

Можно реализовать это через отдельный конфигурационный файл вида:

id1, Группа 1, 1-7

id1 - порядковый номер ссылки

Группа 1 - Текст ссылки, 1-7 диапазон файлов jpg из папки, которые должны подгружаться на страницу.

Стили оформления использовать нужно минимальные, что бы визуально смотрелся каталог приятно.

Остальные детали готов обсудить с исполнителем.

Жду предложений от программистов.

HTMLPHP
9 лет назад
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

StVolZen
45 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$20
2 дня
Сделал в том виде, как требовалось по техническому заданию. Все время на связи, учел все доработки и пожелания. Продолжим работу по мере появления подобных задач.
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, постоянно на связи, можно оперативно уточнить интересующие аспекты задачи. Никаких проблем с оплатой. Рекомендую.

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StVolZen
45 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад