Реализовать систему показа пользовательских виджетов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка227 просмотров

Нужно реализовать систему для показа различных виджетов на сайтах.

Что-то подобное - https://getsitecontrol.com/subscribe-widget#rightFlyby

Кто готов, пишите.

9 лет назад
69studio
Иван 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров