Специалист по opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок141 просмотр

Нужно исправить несколько небольших ошибок-

1) не отправляется форма обратной связи

2) карта в контактах слишком большая нужно уменьшить

Opencart
9 лет назад
sim812
Ламов 
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров