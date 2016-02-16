Поправить сайт

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$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок250 просмотров

Перед согласием на выполнение задания, прошу внимательно ознакомиться с тематикой сайта.

Что необходимо сделать:

1. На главной странице, на странице "О сайте" и на странице "Рулетка"

в разных браузерах едет текст- необходимо настроить под Opera, Яндекс, Fierfox и Гугл Хром.

2. Настроить под android и ios.

Сайт: csgad.cоm

Срок выполнения: 3 дня.

AndroidiOS
9 лет назад
Semenov-a-l
Алексей 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров