Доработка мультиязычности Wordpress: перевод логотипов и элементов

Нужно сделать возможность перевода из админки логотипов и других элементов Вордпресс.

Сейчас стоит плагин q-translateX, он не переводит картинки (логотип, элементы в слайдере, поиск на сайте и т.п.)

Нужно доработать сайт, чтобы появилась возможность переводить эти элементы.

Пишите срок и стоимость, оплата по факту Вебмани.