Доработка мультиязычности Wordpress: перевод логотипов и элементов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка103 просмотра

Нужно сделать возможность перевода из админки логотипов и других элементов Вордпресс.

Сейчас стоит плагин q-translateX, он не переводит картинки (логотип, элементы в слайдере, поиск на сайте и т.п.)

Нужно доработать сайт, чтобы появилась возможность переводить эти элементы.

Пишите срок и стоимость, оплата по факту Вебмани.

WordPress
9 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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