Доработать личный кабинет пользователя и администраторов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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 Имеется личный кабинет в котором реализовано возможности по установке, оплаты  и настройка SAAS сервисаhttp://robax.oblax.ru/ Ищем разработчиков для нашего продукта, 

  • Техническая характеристика архитектуры Хостинг - http://www.ukraine.com.ua/
  • Серверный язык – PHPBackend frame-work – OpencartКлиентский JS – Angular, jQuery и др.CSS Framework - http://materializecss.com/Техническое описание продукта так же имеется, с полностью прописанной логикой. Так же описание к БД http://www.keenthemes.com/preview/metronic/theme/admin_1/   дизайн нового личного кабинета (Шаблон имеет в наличии) Необходимо:1.сделать тарифы для переключения пользователями (самостоятельно)2.Подключить существующий функционал к новому дизайну личного кабинета С полным функционалом кабинета вы можете ознакомится тут http://robax.oblax.ru/Ждем от кандидата:1.Цена2.Сроки3.Предложения по улучшения приветствуются P.S я не программист, если есть уточнения или что то не понятно пишите, отвечу на вопросы.
AngularJavaScriptjQuery
9 лет назад
oblax
Иван 
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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