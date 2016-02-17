Перед согласием на выполнение задания, прошу внимательно ознакомиться с тематикой сайта. Что необходимо сделать: 1. На главной странице, на странице "О сайте" и на странице "Рулетка" в разных браузерах едет текст- необходимо ...
Перенести сайт с WIX на CMS
Сайт, сделаный на WIX, необходимо пиксель в пиксель перенести на самостоятельную CMS (к примеру, MODx)
с сохранением параллакс эффектов и анимации.
пример сайта скину кандидатам.
требования к кандидату: опыт работы с подобными проектами. особенно опыт работы с параллакс эффектами.
отправляйте примеры работ и сроки-цены
Заявки фрилансеров
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