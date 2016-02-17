Перенести сайт с WIX на CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок174 просмотра

Сайт, сделаный на WIX, необходимо пиксель в пиксель перенести на самостоятельную CMS (к примеру, MODx) 

с сохранением параллакс эффектов и анимации. 

пример сайта скину кандидатам. 

требования к кандидату: опыт работы с подобными проектами. особенно опыт работы с параллакс эффектами.  

отправляйте примеры  работ и сроки-цены

MODXWix
9 лет назад
Chandrali
Чандра 
44 года
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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