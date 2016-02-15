Сайт, сделаный на WIX, необходимо пиксель в пиксель перенести на самостоятельную CMS (к примеру, MODx) с сохранением параллакс эффектов и анимации. пример сайта скину кандидатам. требования к кандидату: опыт работы ...
Поправить функцию увеличения кол-ва товара в корзине (php)
http://test2.chinaparts.com.ua/catalog/910/480-1008022/ если добавить любой товар в корзину, а затем перейти в нее (http://test2.chinaparts.com.ua/personal/cart/) и попытаться нажать на плюсик чтоб увеличить количество товаров, то цена товара и сумма ломаются.
Требуется поправить.
В проект обязательно укажите сумму и срок.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Имеется личный кабинет в котором реализовано возможности по установке, оплаты и настройка SAAS сервисаhttp://robax.oblax.ru/ Ищем разработчиков для нашего продукта, Техническая характеристика архитектуры Хостинг - http://www.ukraine.com.ua/Серверный язык – PHPBackend frame-work – OpencartКлиентский JS – Angular, jQuery и др.CSS Framework - http://materializecss.com/Техническое описание продукта так же имеется, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Задача скорее всего простая, но пока не могу придумать как ее решить. Поэтому ищу более опытного специалиста. Итак: 1) есть очень простой сайт, который генерит картинку с ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Сделать обновление сообщений на ajax или другим иным способом. Есть система тикетов (общение тех поддержи с клиентом) Надо сделать так что бы при отправки сообщения от клиента на странице сотрудника тех поддержки появлялось ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Есть не стандартная задача: Мы планируем выходить на рынок продажи микроудобрений в Европе, в связи с чем требуется создать базу потенциальных компаний-покупателей, дистрибутеров и производителей. На основе этой базы ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Нужно оптимизировать скорость загрузки сайта – lerotto.org Жду от вас цены и какие работы должны выполняться.Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать возможность перевода из админки логотипов и других элементов Вордпресс. Сейчас стоит плагин q-translateX, он не переводит картинки (логотип, элементы в слайдере, поиск на сайте и т.п.) Нужно доработать сайт, чтобы появилась ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужно исправить несколько небольших ошибок- 1) не отправляется форма обратной связи 2) карта в контактах слишком большая нужно уменьшитьВеб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
Тема: Запрос на разные работы по сайту на WORDPRESS. - автомобильный каталог для подбора артикульного номера (выгрузить из таблиц ексель (таблицы готовы)); - загрузить картинки категорий и товаров (сделать скрипт для массовых загрузок ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Превью – yadi.sk/d/orojDHqQosSA7 Верстка уже выполнена. Нужно сделать только выполнить натяжку на Joomla, добавить на хостинг, написать инструкцию пользования админкой, при отправке заявок все должно приходить на почту, данные по калькулятору можно было вбивать через ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад