Поправить функцию увеличения кол-ва товара в корзине (php)

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http://test2.chinaparts.com.ua/catalog/910/480-1008022/ если добавить любой товар в корзину, а затем перейти в нее (http://test2.chinaparts.com.ua/personal/cart/) и попытаться нажать на плюсик чтоб увеличить количество товаров, то цена товара и сумма ломаются.

Требуется поправить.

В проект обязательно укажите сумму и срок.

PHP
9 лет назад
adeld
46 лет
17 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

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