Отредактировать скрипт сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок157 просмотров

Отредактировать скрипт сайта. Доработать навигацию. Удалить баннеры из скрипта. Сайт http://ranhigs-kaluga.ru

9 лет назад
AlexandrXXX
Юрий 
43 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров