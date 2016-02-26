Модуль contact form7 на Word Press

Здравствуйте коллеги. Есть сайт. Там есть модуль contact form7. Дело в том что он работает не корректно. А именно:

Заполняем с компьютера без файлов = все ок!

Заполняем с компьютера с файлами = не доходят!

Заполняем с мобильного (Пробовал как андройд, так и ios) без файлов = все ок!

Заполняем с мобильного (Пробовал как андройд, так и ios) с файлами = не доходят!

Причина не понятна!!!!

Замечен интересный момент. Стрелочка продолжает крутиться. Как будто идет загрузка. И так до бесконечности.