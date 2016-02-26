Построить автоворонку для лендинга

Сайт http://mesto-mebeli.ru/. Расширяются на другие города. Нужно сделать выбор города в шапке. Предусмотреть разные города,цены и наличие товара . Данный сайт реализован на Opencart - так как на нем это будет трудно реализуем, готовы рассмотреть смену cms.