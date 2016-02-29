PHP cкрипт для синхронизации баз данных.

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Завершен4 заявки182 просмотра

Необходимо написать php скрипт для синхронизации двух баз данных: перенос данных из одной базы в другую. 

Более подробно в личке.

PHP
9 лет назад
Mathew
Матвей 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
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cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад

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