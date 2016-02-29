Нужно сделать реферальную систему для сайта. Верстка уже есть. Суть реферальной системы заключается в следующем: При оплате программы и регистрации человек получает логин и пароль, затем заходит в личный кабинет и копирует реферальные ...
PHP cкрипт для синхронизации баз данных.
Необходимо написать php скрипт для синхронизации двух баз данных: перенос данных из одной базы в другую.
Более подробно в личке.
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