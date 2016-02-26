Прикрутить верстку к сервису (PHP)

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок161 просмотр

Нужно прикрутить (интегрировать/натянуть) имеющуюся верстку на движок статистики (написан на PHP).

PHP
9 лет назад
Babel
42 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Inox4web
Сергей 
33 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$200
7 дней

Заявки фрилансеров

Inox4web
Сергей 
33 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад