Есть музыкальный портал.

В каждом альбоме находится список композиций в формате:

Исполнитель - Песня

Сайт на движке DLE.

Необходимо подключить парсинг музыки с ВК через API, чтобы на странице альбома выводились найденные композиции с возможностью проигрывания и скачивнаия.

Парсинг должен идти строго через API ВК, а не через любые другие сервисы.

Кто имел опыт - поделитесь, пожалуйста, какие там ограничения, сколько аккаунтов необходимо будет иметь, как долго будут отркываться страницы на сайте, можно ли все это дело как-то кешировать.

Или предложите свой вариант, откуда можно парсить музыку.

Жду ваших предложений.

Бюджет по договоренности.