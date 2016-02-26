Нужно сделать ряд доработок по битриксу (форма ввода для инфоблока новости, нужно сделать возможным загружать картинки вместе с текстом)
Подключить парсинг музыки с ВК через API
Есть музыкальный портал.
В каждом альбоме находится список композиций в формате:
Исполнитель - Песня
Сайт на движке DLE.
Необходимо подключить парсинг музыки с ВК через API, чтобы на странице альбома выводились найденные композиции с возможностью проигрывания и скачивнаия.
Парсинг должен идти строго через API ВК, а не через любые другие сервисы.
Кто имел опыт - поделитесь, пожалуйста, какие там ограничения, сколько аккаунтов необходимо будет иметь, как долго будут отркываться страницы на сайте, можно ли все это дело как-то кешировать.
Или предложите свой вариант, откуда можно парсить музыку.
Жду ваших предложений.
Бюджет по договоренности.
Заявки фрилансеров
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