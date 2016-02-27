Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок120 просмотров

Нужно сделать ряд доработок по битриксу (форма ввода для инфоблока новости, нужно сделать возможным загружать картинки вместе с текстом)

9 лет назад
kate_ms
54 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров