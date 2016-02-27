Нужна помощь по ADO.NET C#, раньше программировал C# WFA, C++, Delphi, а в этой среде впервые. Подробности в прикрепленном файле.
Битрикс
Нужно сделать ряд доработок по битриксу (форма ввода для инфоблока новости, нужно сделать возможным загружать картинки вместе с текстом)
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