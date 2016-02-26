Создание плагина для wordpress, используя api woocommerce

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка240 просмотров

Требуется плагин для WordPress под движок интернет магазина woocommerce

Задача выгрузить товары по торговым маркам используя api сайта поставщика, установить наценку на стоимость товара, установить префикс к артикулу и загрузить товары в базу woocommerce используя api.

-Выгрузка по id категории и по торговой марке 

-Черный список по id или артикулу товара (не загружаемые товары) 

-Удаление товаров с сайта на woocommerce которых нет на сайте поставщика по условию, что товары принадлежат этому же источнику (по названию торговой марки) 

Ссылки на API: 

http://woothemes.github.io/woocommerce-rest-api-docs/?php#delete-a-product

https://www.sima-land.ru/api/v2/help/?php#Общая-информация  (поставщик)

PHPWooCommerceWordPress
9 лет назад
bokhanivan
Иван 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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