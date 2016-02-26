Создание плагина для wordpress, используя api woocommerce

Требуется плагин для WordPress под движок интернет магазина woocommerce

Задача выгрузить товары по торговым маркам используя api сайта поставщика, установить наценку на стоимость товара, установить префикс к артикулу и загрузить товары в базу woocommerce используя api.

-Выгрузка по id категории и по торговой марке

-Черный список по id или артикулу товара (не загружаемые товары)

-Удаление товаров с сайта на woocommerce которых нет на сайте поставщика по условию, что товары принадлежат этому же источнику (по названию торговой марки)

Ссылки на API:

http://woothemes.github.io/woocommerce-rest-api-docs/?php#delete-a-product

https://www.sima-land.ru/api/v2/help/?php#Общая-информация (поставщик)