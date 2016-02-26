Нужна помощь по созданию веб проекта ADO.NET C#

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Закрыт2 заявки218 просмотров

Нужна помощь по ADO.NET C#, раньше программировал C# WFA, C++, Delphi, а в этой среде впервые. Подробности в прикрепленном файле.

Delphi
9 лет назад
petek568
Алексей 
27 лет
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров

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