В окошке написать текст

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Закрыт6 заявок165 просмотров

Есть html редактор ckeditor

При вставке фото в редактор - выходит всплывающее окно. Нужно в это окно вставить текст с стилями или классом.

Скрипт редактора где находится эта всплывашка скину.

Посмотрите прикрепленный скрин

HTML
9 лет назад
moder77
Олег 
43 года
13 лет в сервисе
Был
23 дня назад
22 отзыва(-1)

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Нет заявок фрилансеров