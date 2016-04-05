Разработка сайтов getuzi.ru, getmrt.ru

$170
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка144 просмотра

Необходимо разработать 2 похожих по функционалу сайта агрегатора клиник с возможностью онлайн-записи.

Все данные для сайта (данные по клиникам) предоставляются через API по партнерской программе.

Описание API - во вложенном файле.

Сайты нужно сделать на вордпрессе

WordPress
9 лет назад
laslogwi
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

nXs
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
9 лет назад
$170
5 дней
Работа по разработке сайтов была выполнена на высоком уровне. Доволен сотрудничеством. Рекомендую
Сотрудничеством очень доволен, второй раз работаем и все отлично, однозначно рекомендую как хорошего заказчика.

Заявки фрилансеров

nXs
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
9 лет назад