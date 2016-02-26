Доработка сайта на Yii

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок194 просмотра

Необходимо внести небольшие изменения в сайт, который написан на Yii

Yii
9 лет назад
pavelk89
Павел 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

gluck86
Кирилл 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$1
1 день
Отличный исполнитель, выполнил поставленную задачу быстро и качественно. Всем рекомендую
Порядочный заказчик, легко находится общий язык. Четко поставленная задача, постоянно на связи, оплата в срок, рекомендую.

Заявки фрилансеров

gluck86
Кирилл 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад