настройка нового сайта для переноса позиций при смене дизайна и cms. ТЗ по запросу Пишите только в скайп – указан в аккаунте Сразу прикрепляйте ссылку на проект и на ваш ...
Prestashop правки код, css, причесать шаблон, оптимизация и ускорение
Подправить код, css и прочее в шаблоне для корректного отображения Desktop и Mob. версии сайта.
настроить хуки
модуль блога
Оптимизировать весь код, БД и провести работы по ускорению и оптимизации всего сайта.
Подробности в личке или скайп
Ваши предложения по срокам и ценам.
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