Prestashop правки код, css, причесать шаблон, оптимизация и ускорение

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Закрытнет заявок105 просмотров

Подправить код, css и прочее в шаблоне для корректного отображения Desktop и Mob. версии сайта.

настроить хуки

модуль блога

Оптимизировать весь код, БД и провести работы по ускорению и оптимизации всего сайта.

Подробности в личке или скайп

Ваши предложения по срокам и ценам.

ВНИМАНИЕ: оплата PayPal.

CSSPrestaShop
9 лет назад
riedel
Андре 
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров