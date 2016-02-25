Необходимо выполнить блок работ на YII (интернет-магазин)

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка91 просмотр

Необходимо выполнить блок работ на YII (интернет-магазин) 

1) Блок доработок по SEO – 6 часов 

2) Блок внедрения новой верстки на сайт и доработок, связанных с её внедрением – 10 часов 

Время на задачу: 16 час.    

Стоимость 1 часа – 350р.    

Если Вас устраивают условия и сроки стучите пожалуйста в SKYPE – обсудим и я вышлю полное ТЗ.    

Ждем откликов.    

Спасибо за внимание!

Yii
9 лет назад
Artii
Артем 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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